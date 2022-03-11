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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Оккупанты, вероятно, похитили мэра Мелитополя, - Офис президента

Оккупанты, вероятно, похитили мэра Мелитополя, - Офис президента

11 мартa, 2022 пятница
17:30
война с Россией

Появилась информация о похищении российскими оккупантами городского главы захваченного Мелитополя Ивана Федорова. Информацию проверяют

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Еспресо.TV.

"По предварительной информации час назад оккупантами был похищен мэр города Мелитополь Иван Федоров", – написал Тимошенко.

Также о похищении городского главы сообщал и советник министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, группа из 10 оккупантов похитила Федорова, отказавшегося от сотрудничества с ними. Во время похищения ему якобы надели пластиковый мешок на голову.

"Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял украинский флаг", – писал Геращенко.

  • Напомним, 10 марта в Мелитополе военные РФ похитили депутата Запорожского облсовета и директора краеведческого музея Лейлу Ибрагимову.

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