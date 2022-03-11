Оккупанты, вероятно, похитили мэра Мелитополя, - Офис президента

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Еспресо.TV.

"По предварительной информации час назад оккупантами был похищен мэр города Мелитополь Иван Федоров", – написал Тимошенко.



Также о похищении городского главы сообщал и советник министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, группа из 10 оккупантов похитила Федорова, отказавшегося от сотрудничества с ними. Во время похищения ему якобы надели пластиковый мешок на голову.

"Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял украинский флаг", – писал Геращенко.

Напомним, 10 марта в Мелитополе военные РФ похитили депутата Запорожского облсовета и директора краеведческого музея Лейлу Ибрагимову.