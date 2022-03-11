Оккупанты, вероятно, похитили мэра Мелитополя, - Офис президента
Появилась информация о похищении российскими оккупантами городского главы захваченного Мелитополя Ивана Федорова. Информацию проверяют
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Еспресо.TV.
"По предварительной информации час назад оккупантами был похищен мэр города Мелитополь Иван Федоров", – написал Тимошенко.
Также о похищении городского главы сообщал и советник министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, группа из 10 оккупантов похитила Федорова, отказавшегося от сотрудничества с ними. Во время похищения ему якобы надели пластиковый мешок на голову.
"Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял украинский флаг", – писал Геращенко.
- Напомним, 10 марта в Мелитополе военные РФ похитили депутата Запорожского облсовета и директора краеведческого музея Лейлу Ибрагимову.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.93
-
EUR
Покупка 32.47Продажа 34.4
- Актуальное
- Важное