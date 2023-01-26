Об этом информирует вместительный глава Мелитополя Иван Федоров .

На 26 января российская армия усиливает провокаций на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Мэр Федоров пишет, что рашисты подражают "донецкому сценарию" и запугивают мирных жителей возможными ракетными ударами Вооруженных Сил Украины. В частности, распространяют псевдопредупреждение об обстрелах в пропагандистских социальных сетях.

"В Мелитополе через каждые 100 метров расставили военных, останавливающих авто и прохожих, проверяют документы и телефоны, предупреждая об угрозе со стороны ВСУ", - пишет глава города.

Кроме того, в поселке Мирное Мелитопольского района до 30 января закрыли школу, оккупанты говорят, что эти методы для "защиты детей от ударов Вооруженных Сил Украины".

Федоров не исключает, что российские оккупанты распространяют дезинформацию, потому что готовят провокации, чтобы заставить украинцев не ждать, а бояться ВСУ, оправдать террор в оккупации "защитой", "легально" обстреливать гражданскую инфраструктуру и наращивать военные силы.

Также известно, что 25 января на территорию временно захваченного поселка Кирилловка въехали белорусские военные.

Напомним, ранее в ЦНС информировали, что во временно оккупированном Энергодаре россияне занимают квартиры местных жителей, чтобы разместить там энергетиков с российских АЭС.

По состоянию на 12 января Центр национального сопротивления писал , что захватчики в Луганской области готовят провокации, они надевают "пиксель" Вооруженных сил Украины.

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