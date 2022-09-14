Об этом сообщил в телеграмме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Российские захватчики вернулись в Кременную для создания видимости своего присутствия.

"Я понимаю, что люди после такой блестящей операции в Харьковской области ожидали, чтобы мы завтра записали с вами интервью в Луганске. Будем реалистами. Нужно подготовить контрнаступление и провести его также хорошо, как это сделал генерал Александр Сырский в Харьковской области", - сказал Гайдай.

Глава Луганщины подчеркнул, что разница нашей армии и рашистской – кардинальная.

"Для наших генералов и офицеров главное - жизнь бойцов. Мы этим кардинально отличаемся от российской армии. Мы не просто будем заваливать людьми, чтобы занять какой-то населенный пункт", - добавил Гайдай.

Сейчас уже готовятся планы для деоккупированных городов: "Мы готовим группы врачей, которые сразу могут работать (на освобожденных территориях, - ред.), мы готовим штабы деоккупации, в которых будут представители администрации и правоохранительных служб.

Накануне, 13 сентября, рашисты полностью покинули город.

Как мы уже писали, Луганская ОВА готовит планы действий после деоккупации территорий - первичного разминирования, фильтрационных мероприятий, формирования штабов восстановления инфраструктуры

Также Гайдай сообщал, что в Луганской области оккупанты перенесли псевдореферендум на неопределенный срок.

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