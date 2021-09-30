Оккупанты вернули комендантский час в ОРДЛО

Об этом сообщают оккупационные СМИ.

С 1 октября возобновили действие комендантского часа в отдельных районах оккупированной Луганщины и Донетчины.

Комендантский час действует с 23:00 до 04:00. За его нарушение оккупанты наказывают "административной ответственностью".

Наказание наступает, если человек опоздала на 1 час.

Если же местный житель нетрезв или под действием наркотических веществ, то отвечать ему придется уже за получасовое игнорирование "режима".

Напомним, до этого в отдельных районах Луганской области комендантский час был отменен с 1 августа. А в отдельных районах Донецкой области его действие приостанавливали на выходные.

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