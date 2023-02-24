Оккупанты вербуют в российскую армию жителей Херсонщины, которые получили паспорта РФ, - Центр нацсопротивления
На временно оккупированной территории Херсонской области террористы вербуют владельцев российских паспортов в свою армию
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Оккупанты активно работают с коллаборантами, а именно работниками оккупационной администрации из местных, сотрудников полиции и ДСНС, которые перешли на сторону РФ. В частных беседах россияне анонсируют будущую мобилизацию на ВОТ и поэтому предлагают заключить контракт добровольно, чтобы иметь возможность "служить" в безопасных районах ", – говорится в материале.
Центр национального сопротивления также призывает жителей оккупированных территорий не брать российский паспорт и по возможности покинуть регион.
- 23 февраля в результате российского обстрела 600 жилых домов в Херсоне остались без отопления.
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