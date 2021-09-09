Оккупанты вели обстрел вблизи железнодорожной станции на Донбассе, движение поездов ограничили
Российские наемники стреляли в районе станции Скотувата Донецкой железной дороги. Снаряды падали на расстоянии 2 км от станции
Об этом передает пресс-служба УЗ.
"Сегодня, 9 сентября, около 8:00, в районе станции Скотувата Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелой вида вооружения с неподконтрольной Украины территории", - говорится в сообщениях.
Снаряды падали на расстоянии 2 км от станции. Сейчас повреждений инфраструктуры нет.
Для безопасности работников станции и пассажиров эвакуированы в укрытия.
К стабилизации ситуации движение пригородных поездов №6011 / 6072 Лиман - Скотувата -Лозова и №6003 / 6004 Изюм - Скотувата - Святогорск ограничено до станции Фенольная.
Пассажиров призывают внимательно слушать объявления на станциях и следить за обновлением информации.
- Напомним, российские войска обстреляли позиции ВСУ в полосе ответственности ОТУ "Восток", ранен один украинский военый .
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