Оккупанты вели обстрел вблизи железнодорожной станции на Донбассе, движение поездов ограничили

Об этом передает пресс-служба УЗ.

"Сегодня, 9 сентября, около 8:00, в районе станции Скотувата Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелой вида вооружения с неподконтрольной Украины территории", - говорится в сообщениях.

Снаряды падали на расстоянии 2 км от станции. Сейчас повреждений инфраструктуры нет.

Для безопасности работников станции и пассажиров эвакуированы в укрытия.

К стабилизации ситуации движение пригородных поездов №6011 / 6072 Лиман - Скотувата -Лозова и №6003 / 6004 Изюм - Скотувата - Святогорск ограничено до станции Фенольная.

Пассажиров призывают внимательно слушать объявления на станциях и следить за обновлением информации.

Напомним, российские войска обстреляли позиции ВСУ в полосе ответственности ОТУ "Восток", ранен один украинский военый .

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