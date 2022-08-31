Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гай и Блешня Черниговской области и Дмитровка и Кондратовка Сумской области. Продолжает ведение воздушной разведки приграничных районов БпЛА", - .

Харьковское направление

Из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии российский агрессор обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дуванка, Сосновка, Руска Лозовая, Черкаски Тишки, Циркуны, Старый Салтов, Шестаково, Норцовка и Гусаровка.

РФ поддерживает высокую интенсивность ведения разведки БПЛА. Нанесли авиационные удары по району Руских Тишек. Совершили неудачную попытку наступления в направлении Прудянки.

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