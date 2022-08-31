Оккупанты ведут воздушную разведку приграничных районов Украины с территории Беларуси и РФ
На Западе и Севере Украины оккупанты ведут воздушную разведку в приграничных районах с территории Беларуси и России
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гай и Блешня Черниговской области и Дмитровка и Кондратовка Сумской области. Продолжает ведение воздушной разведки приграничных районов БпЛА", - .
Харьковское направление
Из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии российский агрессор обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дуванка, Сосновка, Руска Лозовая, Черкаски Тишки, Циркуны, Старый Салтов, Шестаково, Норцовка и Гусаровка.
РФ поддерживает высокую интенсивность ведения разведки БПЛА. Нанесли авиационные удары по району Руских Тишек. Совершили неудачную попытку наступления в направлении Прудянки.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.25
-
EUR
Покупка 39.43Продажа 40.43
- Актуальное
- Важное