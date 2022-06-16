Оккупанты ведут штурм на Славянском и Бахмутском направлениях, продолжаются бои за Северодонецк, - Генштаб ВСУ
На Донецком направлении россияне ведут боевые действия вдоль линии столкновения. Враг ищет слабые места в обороне на Славянском направлении и штурмует Северодонецк
Об этом в фейсбуке передает Генштаб ВСУ.
На Славянском направлении агрессор ведет штурмовые действия, ведет поиск слабых мест в оборонных позициях войск Украины. Обстреливал из артиллерии разного калибра гражданскую инфраструктуру недалеко от Пришиба, Долины, Карнауховки и Вернополья.
На Донецком направлении противник ведет боевые действия вдоль линии соприкосновения. Основные усилия сосредоточены на Бахмутском направлении.
На Лиманском направлении враг активных действий не вел, обстрелял наши подразделения по ствольной артиллерии в районе Пискуновки.
На Северодонецком направлении российские оккупанты продолжают огневое влияние на подразделения наших войск из всех имеющихся огневых средств в районах населенных пунктов Белогоровка, Лисичанск, Северодонецк.
Враг не прекращает попытки установления полного контроля над городом Северодонецк. Ведет штурм, бои продолжаются.
На Бахмутском направлении враг производит штурмовые действия с целью улучшения тактического положения. Зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Веселое, Соледарь, Берестово и Волчеяровка.
На Лиманском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания действий подразделений украинских войск в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Водяное, Первомайское, Никольское, Антоновка, Гуляйполе, Новополь и Орехов.
На направлении Егоровка - Шевченко украинские воины обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника.
Также враг совершил артиллерийские обстрелы позиций украинских войск в районах населенных пунктов Леоновка и Бачевск Черниговской и Сумской областей соответственно.
На Слобожанском направлении противник перегруппировывает войска с целью наращивания наступательных возможностей.
На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занятых рубежей. В целях сковывания украинских подразделений и недопущения перехода в наступление враг осуществлял интенсивные артиллерийские обстрелы, в том числе из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Базалиевка, Уды и Верхний Салтов.
На Южнобужском и Таврическом направлениях противник сосредотачивает усилия на содержании занятых рубежей и недопущении наступления украинских войск. Наносит огневое поражение подразделениям Сил обороны. Продолжает усовершенствование инженерного оборудования позиций в районах населенных пунктов Безводное и Ищенка.
На Северском направлении противник с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны продолжает удерживать подразделения вооруженных сил Российской Федерации из состава Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей.
На Волынском и Полесском направлениях в рамках проверки боевой готовности в одной из механизированных бригад Республики Беларусь отработано развертывание пунктов приема мобилизационных ресурсов с практическим приемом военнообязанных.
В свою очередь в Черноморской и Азовской морских операционных зонах основные усилия враг сосредоточивает на блокировании гражданского судоходства. В акватории Черного моря противник удерживает в готовности к применению три носителя высокоточного оружия.
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