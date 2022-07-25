Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.

На Славянском направлении осуществлял огненное поражение позиций подразделений Сил обороны с применением всех имеющихся огневых средств вблизи Норцовки, Богородичного, Петровского, Барвенкового, Константиновки, Новой Дмитровки, Долины, Новой Николаевки, Карнауховки, Дибровного и Чепиля.

На Краматорском направлении обстрелы зафиксированы возле Кривой Луки, Платоновки, Северска, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки и Спорного. А авиаудары – неподалеку Григоровки и Серебрянки.

Штурмовые действия в направлениях Берестово – Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка украинские воины отбили и заставили оккупантов откатиться назад. Противник ведет наступление неподалеку от Спорного, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении с целью разрушения оборонных позиций враг обстреливал районы населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Яковлевка, Курдюмовка, Бахмут, Веселая Долина, Новолуганское, Зайцево и Травневе. Отмечены полеты беспилотника противника в Краматорском районе.

Оккупанты нанесли авиаудары у Соледара, Покровского и территории Углегорской ТЭС. Штурм в направлении Вершина – Луганское завершился для них провалом и уходом назад. Враг ведет наступление в направлении Мироновское – Луганское, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском Новопавловском и Запорожском направлениях активные действия противника не отмечены. В целях сковывания действий украинских войск осуществлял обстрелы позиций по ствольной и реактивной артиллерии и вооружение танков вдоль линии столкновения. Враг нанес авиаудары возле Шевченко, Веселого и Полтавки. Вел воздушную разведку над Омельником, Щербаками, Новоданиловкой и Малиновкой.

На Южнобужском направлении отмечены артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Потемкино, Краснополье, Квитневое, Киселевка, Партизанское, Первомайское, Луч, Посад-Покровское, Благодатное, Шевченково, Прибужское, Степная Долина, Новая Заря. Враг осуществляет интенсивное ведение воздушной разведки беспилотниками. Также нанес авиационный удар неподалеку от Белогорки.

Отмечает, что вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

На Харьковском направлении враг осуществлял огненное поражение наших позиций по танкам, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Малиновка, Борщева, Ивановка, Питомник, Новое, Русские Тишки, Петровка, Дементиевка, Гусаровка, Прудянка, Шаповаловка, Рубежное, Мосьпаново, Русская Лозовая и Михайловка. Нанес авиационный удар возле Прудянки, Петровки и Явирского.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Подразделения противника обстреляли из ствольной артиллерии районы населённых пунктов Яструбино, Грабовское и Владимировка Сумской области.

На Слобожанском направлении враг продолжает вести боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения продвижения сил обороны в сторону государственной границы.

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