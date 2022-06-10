Об этом в фейсбуке передает Генштаб ВСУ.

В Славянском направлении противник активных действий не проводил, сосредотачивает свои войска, пытается создать условия для возобновления наступления.

На Донецком направлении враг продолжает огневое поражение украинских подразделений по всей линии столкновения, наносить ракетные и авиационные удары, в том числе и по населенным пунктам.

На Лиманском направлении оккупанты активных действий не предпринимали. Обстреливали из артиллерии районы населённых пунктов Григоровка и Серебрянка.

На Северодонецком направлении противник безуспешно пытается установить полный контроль над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении оккупанты активно используют оперативно-тактическую и армейскую авиацию. Подразделения противника пытались вести штурмовые действия в направлении населенных пунктов Нирково и Николаевка. Украинские воины нанесли огневое поражение. Оккупанты с потерями отошли.

Враг пытался провести разведку боем в направлении населенных пунктов Нагорное и Берестово. Получил отпор и отошел.

Противник ведет наступление в направлении Воздвиженка – Роты , имеет частичный успех, закрепляется на занятых рубежах.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказывает систематическое огневое влияние по позициям украинских подразделений с целью сковывания действий.

На Южнобужском направлении подразделения врага ведут оборону. В целях усиления группировки противник провел перемещение подразделений. Принимает меры по инженерному оборудованию ранее занятых рубежей. В частности, отмечается установление минных заграждений в районе населенного пункта Высокополья.

На Слобожанском направлении противник силами до 30 батальонных тактических групп ведет боевые действия. Оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания действий войск Сил обороны и недопущения их дальнейшего продвижения и выхода на линию государственной границы.

На Харьковском направлении противник продолжает оборонительные действия. Основные усилия противника сосредотачиваются на содержании занятых рубежей. Для недопущения перехода в наступление наших войск агрессор совершал артиллерийские обстрелы украинских позиций.

На Северском направлении, со стороны противника, ведение активных действий не отмечается, признаков создания ударных группировок и перемещения отдельных подразделений не обнаружено. Враг обстрелял из минометов районы населенных пунктов Середина-Буда, Рожковичи, Сеньковку и Сопич.

В Волынском и Полесском направлениях подтверждено привлечение к охране границы в Гомельской области подразделений специальной бригады внутренних войск министерства внутренних дел Республики Беларусь.

В Генштабе отмечают, что за минувшие сутки, 9 июня, защитниками и защитницами Украины на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены десять танков, семь артиллерийских систем, четыре боевых бронированных машины, три специальных бронированных автомобиля, четыре единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника. Подразделениями противовоздушной обороны были сбиты пять беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Также украинская авиация нанесла серию ударов по опорным пунктам, местам скопления техники и личного состава и полевым составам противника в районах пяти разных населенных пунктов Херсона.

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