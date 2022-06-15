Оккупанты ведут наступление в направлении Краснополья и штурмуют населенные пункты по нескольким направлениям, - Генштаб ВСУ

Об этом в фейсбуке передает Генштаб ВСУ.

В Славянском направлении основные усилия противник сосредоточивает на продолжении наступления на Славянск. Совершал артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Шевеловка, Вернополье, Грушуваха, Новая Павловка. Нанес авиаудару вблизи Гусаровки. Штурмовые действия в районах населённых пунктов Богородичное и Долина украинские воины успешно отбили. Враг ведет наступление в направлении Краснополья, боевые действия продолжаются.

В Донецком направлении враг обстрелял из артиллерии населенные пункты Устиновка, Тошковка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Антоновка и Камянские Дачи.

На Лиманском направлении оккупнты активных действий не вели. Совершили артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры недалеко от Сидорового, Маяков и Закотного.

На Северодонецком направлении противник оказывал огневое влияние по украинским позициям из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Тошковка, Устиновка, Боровское, Метелкино. Вражеская армейская авиация нанесла авиаудар вблизи Белой Горы.

Украинские воины успешно отражают попытки штурмовых действий противника в Северодонецке и Тошковке, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении враг вел артобстрелы наших позиций в районах Спорного, Яковлевки, Покровского, Клинового и Новолуганска. Авиаудар армейской авиации зафиксирован вблизи Устиновки. Наступление противника благодаря действиям наших воинов в районе Николаевки захлебнулось. Враг понес потери и отошел.

Теперь враг перегруппируется для возобновления наступления. Используя результаты огневого поражения, противник вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое-3, Новолуганское, Берестовое. Понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Ведет штурмовые действия в районе Врубовки, бои продолжаются.

На Новопавловском направлении защитники Украины отразили наступление в районе населенного пункта Шевченко. Враг отошел.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел. Обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Ильинка, Марьинка, Антоновка, Красное и Новоселка. Нанес авиаудару неподалеку от Каменского.

На Северском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Сопич, Барановка, Уланово и Бачевск Сумской области. Вел воздушную разведку беспилотником вблизи Серединой Буды Сумской области.

На Харьковском направлении подразделения противника при поддержке вертолетов армейской авиации пытались не допустить дальнейшего продвижения украинских войск к государственной границе. Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Перемога, Русская Лозовая, Старая Гнилица, Байрак, Верхний Салтов и Замуловка. Нанес авиаудара неподалеку от Мосьпанового. Продолжаются бои в районе населенного пункта Рубежное.

На Южнобужском направлении враг обстрелял населенные пункты Тополино, Лепетиха, Березнеговатое, Кобзарцы, Шевченково, Посад-Покровское и Лупарево. Нанес авиаудару вблизи Княжевки.

"Российский агрессор и дальше блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится три носителя КРМБ типа "Калибр", - говорится в сообщении.

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