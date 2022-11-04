Оккупанты ведут наступление на трех направлениях

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях .

"Враг проводит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и помещениям гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи войны" Генштаб.

Противник нанес 4 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали около 30 населённых пунктов Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской и других областей.

Сохраняется угроза нанесения новых ударов и задействования ударных БПЛА. В частности, с территории Беларуси.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Волфин Сумской области. Также захватчики применили ударные дроны.

– из минометов и ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Волфин Сумской области. Также захватчики применили ударные дроны. на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стельмаховка, Берестово, Белогоровка, Ветеринарное, Гатище, Чугуновка и Уды

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стельмаховка, Берестово, Белогоровка, Ветеринарное, Гатище, Чугуновка и Уды на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Мясожаровка, Звановка, Раздолевка, Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Новоегоровка и Ямполевка

– из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Мясожаровка, Звановка, Раздолевка, Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Новоегоровка и Ямполевка на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Озаряновка, Курдюмовка, Майорск, Иванград, Соледар, Опросное и Зеленополье

– из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Озаряновка, Курдюмовка, Майорск, Иванград, Соледар, Опросное и Зеленополье на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Александрополь, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Невельское и Первомайское

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Александрополь, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Невельское и Первомайское на Новопавловском направлении – по всему спектру артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Водяное, Павловка, Времевка и Большая Новоселка

– по всему спектру артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Водяное, Павловка, Времевка и Большая Новоселка в Запорожском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандреевка, Ольговское, Щербаки и Малые Щербаки

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Кроме того, враг продолжал воздушную разведку. Активно задействовал беспилотники, совершил до тридцати вылетов.

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