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Оккупанты ведут наступление на Николаевском направлении и пытаются удержать захваченные позиции на Харьковщине

20 августа, 2022 суббота
19:20
война с Россией Оккупанты ведут наступление на Николаевском направлении и пытаются удержать захваченные позиции на Харьковщине

Россияне пытаются улучшить тактическое положение на Николаевском направлении, ведут наступательный бой на направлении Васильки – Благодатное и направляют усилия на удержание позиций в Харьковской области

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

Армия РФ обстреливала инфраструктуру, жилые кварталы и военные позиции в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Николаевской областях.

На Харьковском направлении россияне направляют основные усилия на удержание оккупированных позиций.

На Славянском направлении враг концентрирует основные усилия на возобновлении наступательных действий. Оккупанты вели наступательные бои на направлениях Бражковка – Новодмитровка, Сулиговка – Новодмитровка, Бражковка – Вернополье и Довгенькое – Курулька. В результате украинские воины нанесли им потери и отталкнули назад.

На Донецком направлении враг продолжает наступательные действия и концентрирует основные усилия на Бахмутском направлении. Оккупанты пытались начать наступление на направлении Спорное - Ивано-Дарьевка и Николаевка - Вымка, безрезультатно.

На Авдеевском направлении россияне вели неудачные наступательные бои на направлениях Горловка – Майорск, Спартак – Опытное, Донецк – Пески, Старомихайловка – Первомайское.

На Южнобужском направлении враг пытается улучшить тактическое положение на Николаевском направлении. Проводит наступательный бой на направлении Васильки – Благодатное.

На Северщине враг продолжает удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сдерживания действий подразделений Сил обороны Украины. Угроза нанесения вражеских ракетных и авиаударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь остается.

Морская группировка врага держит в готовности к использованию два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

  • С 24 февраля по 20 августа Россия потеряла около 44,9 тыс. военных, 4212 бронемашин, 1907 танков, 1018 систем артиллерии, 803 дрона.

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