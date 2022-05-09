Оккупанты ведут наиболее активные действия на Слобожанском и Донецком направлениях – Генштаб

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины", – говорится в сообщении.

При этом понесенные врагом потери превышают "показатели комплектования" – количество тех, кем удалось доукомплектовать ряды оккупантов. Это отражается на нравственно-психологическом состоянии рашистов. Следовательно, они продолжают отказываться от участия в боевых действиях.

Враг не проводил активных наступательных действий на Слобожанском направлении, сосредоточившись на обороне. Пытается не допустить продвижение ВСУ к границе Украины.

"На Изюмском направлении идет пополнение запасов материально-технических средств, подготовка подразделений для проведения дальнейших наступательных действий на направлениях Изюм - Барвинково и Изюм - Славянск. Противник ведет воздушную разведку", - указывает Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях – без активных действий России и без признаков формирования наступательных группировок.

На Северском направлении обстановка без перемен: враг готовится защищать позиции.

На Северодонецком направлении идет бой за Рубежное. Здесь противник пытается улучшить тактическое положение, овладеть городом и создать благоприятные условия для дальнейшего развития наступления в направлениях Лимана и Северодонецка. Была неудачная попытка штурмовать Воеводовку, но оккупантам пришлось отойти на ранее занятые позиции.

На Лиманском направлении Россия пытается с боем продвинуться в районах Александровки и Шандриголового.

На Бахмутском направлении враг безуспешно вел бои в районе населенного пункта Тошковка.

Продолжаются боевые действия на Авдеевском направлении: страна-агрессор пытается улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Новоселовка, Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник готовится к активным действиям. Генштаб прогнозирует наращивание группировки здесь за счет подразделений, выполнявших задания в районе города Мариуполь.

На Южнобужском и Таврическом направлениях противник перегруппирует свои подразделения для улучшения своего тактического положения, наращивает системы огневого поражения и противовоздушной обороны, совершенствует инженерное оборудование позиций. Также здесь враг демонстративными действиями пытается не допустить переброску подразделений Сил обороны Украины на другие направления, сковать их.

На Бессарабском направлении в Приднестровском регионе Республики Молдова обстановка осталась без изменений. В акваториях Черного и Азовского морей корабли черноморского флота России продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и ведению разведки.

Напомним, оккупанты снова штурмуют Азовсталь.