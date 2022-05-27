Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.

На Волынском и Полесском направлениях значительных изменений в деятельности подразделений вооруженных сил Республики Беларусь не отмечается, продолжаются мероприятия по усилению охраны участка белорусско-украинской границы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Республики Беларусь.

На Северском направлении противник продолжает ведение мер по усилению прикрытия участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях, к ним вовлекается до двух батальонно тактических групп из состава воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации.

На Слобожанском направлении враг осуществляет подготовку личного состава для доукомплектования мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Наносит огневое поражение и проводит дистанционное минирование местности на маршрутах возможного выдвижения подразделений наших войск.

В Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения наших войск.

На Славянском направлении русские оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск, возобновили наступление.

На Донецком направлении оккупанты проводят активные наступательные действия. Продолжают огневое поражение наших подразделений, наносят ракетные удары, перегруппируют войска.

Противник пытается развить успех на Бахмутском направлении, нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать наши подразделения от основных сил.

В Лиманском направлении враг ведет разведку, при поддержке артиллерии пытается закрепиться в населенном пункте Лиман.

На Южнобужском направлении противник продолжает принимать меры по сохранению контроля над территорией Херсонской области. Увеличив количество обстрелов подразделений наших войск, ведет воздушную разведку, осуществляет инженерное оборудование позиций. Усилил группировку за счет переброски резервных подразделений.

Отмечается, что в акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают блокировку гражданского судоходства.

За минувшие сутки, 26 мая, на Донецком и Луганском направлениях украинскими военными отражены двенадцать атак врага, уничтожены танк, пять артиллерийских систем, пять единиц боевой бронированной техники и пять автомобилей. Подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и беспилотник типа "Орлан-10".

Также истребитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожил крылатую ракету в Черновицкой области.

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