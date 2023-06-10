Оккупанты вечером 10 июня устроили террор для жителей Мелитополя: массовые проверки, зафиксировано похищение людей

Об этом сообщает местное издание "РИА-Мелитополь".

Сообщение о массовых обысках появилось в 22:07.

"Именно сейчас в Мелитополе оккупанты устроили террор. Ходят воины по домам местных жителей в разных районах города. Проверяют телефоны, документы. Многих без объяснения причин везут в комендатуру. Будьте осторожны и берегите себя!", - говорится в сообщении.