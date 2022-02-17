Оккупанты в зоне ООС задействовали запрещенные минометы, тяжелую артиллерию и снаряженные гранатами дроны

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС.



В окрестностях Станицы Луганской и Новозвановки захватчики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями из минометов калибра 82 мм.



Недалеко от населенных пунктов Лобачево и Водяное россияне задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых сбросили гранатометные выстрелы ВОГ-17 и ВОГ-25.



В направлении Луганского оккупанты били из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



Возле Марьинки российские войска обстреливали позиции Объединенных сил по стрелковому оружию.



В сторону Сизого противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



По Катериновке захватчики били из станковых противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов.



16 февраля потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате вражеских действий не было.



С начала суток 17 февраля россияне 2 раза нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.



По окрестностям Причепиловки оккупанты стреляли из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии калибра 122 мм.



В районе Водяного захватчики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате этих обстрелов нет.