Оккупанты в зоне ООС задействовали запрещенные минометы, тяжелую артиллерию и снаряженные гранатами дроны
В среду, 16 февраля, российские оккупационные войска в зоне проведения Операции объединенных сил 8 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС.
В окрестностях Станицы Луганской и Новозвановки захватчики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями из минометов калибра 82 мм.
Недалеко от населенных пунктов Лобачево и Водяное россияне задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых сбросили гранатометные выстрелы ВОГ-17 и ВОГ-25.
В направлении Луганского оккупанты били из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Возле Марьинки российские войска обстреливали позиции Объединенных сил по стрелковому оружию.
В сторону Сизого противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
По Катериновке захватчики били из станковых противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов.
16 февраля потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате вражеских действий не было.
С начала суток 17 февраля россияне 2 раза нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
По окрестностям Причепиловки оккупанты стреляли из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии калибра 122 мм.
В районе Водяного захватчики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате этих обстрелов нет.
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