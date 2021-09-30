Оккупанты в зоне ООС убили бойца ВСУ

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.



Вблизи Новотошковского оккупанты совершили обстрел позиций укранского войска из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Вблизи Каменки россияне стреляли из артиллерии калибра 122 мм.



В сторону Попасной наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов.



Вследствие один военный ОС получил смертельное ранение.



Военнослужащие ВСУ открывали огонь, чем заставили врага прекратить обстрелы, рубежи подразделений остались неизменными.