Оккупанты в зоне ООС убили бойца ВСУ
С начала суток российские войска 3 раза нарушили режим "тишины"
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Вблизи Новотошковского оккупанты совершили обстрел позиций укранского войска из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Каменки россияне стреляли из артиллерии калибра 122 мм.
В сторону Попасной наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
Вследствие один военный ОС получил смертельное ранение.
Военнослужащие ВСУ открывали огонь, чем заставили врага прекратить обстрелы, рубежи подразделений остались неизменными.
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