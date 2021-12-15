Оккупанты в зоне ООС ранили украинского военного

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Возле Новолуганского россияне открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В сторону Новотошкивского захватчики били из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.



Недалеко от Авдеевки и Гранитного враг стрелял из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм.



В направлении Старогнатовки кафиры стреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Под Новомихайловкой россияне применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.



Вблизи Водяного противник совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов.



В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Военный госпитализирован, состояние его здоровья - средней тяжести.



С начала суток 15 декабря на 7:00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



В сторону Первомайского кафиры вели огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате этого обстрела нет.