Оккупанты в зоне ООС ранили украинского военного
Во вторник, 14 декабря, российские оккупационные войска в зоне Операции объединенных сил 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 2 раза – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Возле Новолуганского россияне открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В сторону Новотошкивского захватчики били из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Недалеко от Авдеевки и Гранитного враг стрелял из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм.
В направлении Старогнатовки кафиры стреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Под Новомихайловкой россияне применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Вблизи Водяного противник совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Военный госпитализирован, состояние его здоровья - средней тяжести.
С начала суток 15 декабря на 7:00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В сторону Первомайского кафиры вели огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате этого обстрела нет.
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