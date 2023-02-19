Оккупанты в Запорожской области заставляют учеников петь гимн России перед началом уроков, - Генштаб
Во временно захваченных населенных пунктах Запорожской области российская оккупационная администрация продолжает оказывать давление на местное население, в частности, на украинских детей
Об этом сообщили в сводке Генштаба 19 февраля.
"В школах города Токмак учеников заставляют петь гимн страны-агрессора перед началом уроков. Также, школьников заставляют оформлять открытки к годовщине широкомасштабного вторжения со словами поддержки и благодарности ворвавшимся на нашу землю российским захватчикам". - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в населенном пункте Каланчак Херсонской области российские оккупанты обустроили еще один военный госпиталь, в центральной больнице.
"Известно, что гражданам Украины, которые там проживают, в оказании медицинской помощи в указанном заведении отказывают. Больница стала неким "хабом" для раненых и погибших оккупантов. Только за прошедшие сутки в медицинское учреждение привезли более пятидесяти раненых и убитых захватчиков", - отметили в сообщении.
В течение суток противник нанес 9 ракетных и 11 авиационных ударов
В течение суток противник нанес 9 ракетных и 11 авиационных ударов, также совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.
Волынское, Полесское, Сиверское и Слобожанское направления: вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Янжуловка Черниговской области; Атинское, Стукаловка и Запселье Сумской области, а также Стрилечья, Старица, Вовчанские Хутора и Строевка Харьковской области.
Купянское и Лиманское направления: противник обстрелял населенные пункты Каменка, Дворичная, Гряниковка, Купянск, Берестово, Первомайское Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Белогоровка и Раздоловка Донецкой области.
Бахмутское направление: обстрелы получили Берховка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк. Кроме того, противник задействовал армейскую авиацию для нанесения удара в районе Бахмута.
Авдеевское и Шахтерское направления: артиллерийские обстрелы получили Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Шахтерское, Золотая Нива, Большая Новоселка, Времовка и Нескучное Донецкой области.
Запорожское направление: под огневое поражение попали районы населенных пунктов Новоселка Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка, Новоандреевка и Щербаки на Запорожье.
Херсонское направление: от артиллерийского огня противника пострадали Херсон, Бургунка, Тягинка, Антоновка Херсонской области, а также Очаков – Николаевской. Пострадали мирные люди.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения оккупантов, 7 – по ЗРК
Стало известно, что Авиация Сил обороны за сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения оккупантов, 7 – по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях, а также 2 удара – по важным объектам противника.
Также добавляется, что за сутки наши защитники сбили вражеский самолет Су-25, 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и дрон-камикадзе типа "Ланцет-3".
"А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили батарею реактивных систем залпового огня противника", – добавляется в посте.
- 19 февраля сообщалось, что боевая авиация страны-террориста размещена в основном на территории РФ, по меньшей мере за 200 км от Государственной границы Украины, вне досягаемости огня украинских сил.
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