Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"В направлении населенных пунктов Пологи и Гуляйполя враг сейчас активизировался, хотя это уже не ново. Свежие мобики, которых вчера схватили, а сегодня привезли, начинают творить на местах свои черные и грязные дела. И об этом надо говорить", - подчеркнул депутат. Запорожского районного совета.



Дмитрий Кирильчук отметил, что на фоне подтягивания этого мобилизованного мяса успехи наших сил растут, силы сопротивления тоже четко и скоординированно противостоят ложному впечатлению врага, что он будет удерживать Запорожскую область и кошмарить население.



"Вот, что они творят - в Пологовском районе за прошедшие сутки зафиксирован ужасный случай, когда в поселке городского типа Камыш-Заря эта российская нечисть расстреляла семью, супругов и двоих детей. К сожалению, такие случаи фиксируются, чтобы все знали и понимали, что эти зверства продолжаются, которые были в Киевской, Харьковской и Херсонской областях", - сказал Кирильчук.

15 ноября руководитель областной военной администрации Александр Старух сообщил, что из временно оккупированной части Запорожской области, впервые с 30 сентября, выехало 224 человека в сутки

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