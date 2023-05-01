Оккупанты в Запорожской области подготовили планы эвакуации работников администраций
В районах временно оккупированной Запорожской области подполье сообщило о разработке псевдоадминистрациями планов эвакуации работников и их семей
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
Планы эвакуации рабочих оккупационных администраций в Запорожской области разработали на случай обострения ситуации.
Сообщается, что согласно этим документам рашисты и коллаборанты должны уничтожить всю документацию и техническое оборудование, которое может использовать против них Украина.
Кроме того, оккупационные власти Крыма издали приказ районным администрациям готовить укрытия для населения на случай возможных "угроз" от ВСУ.
- Ранее начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк анонсировала "сезон хлопка" в Крыму.
- А начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что если временно оккупированный полуостров Крым освободят раньше Донбасса, то война будет продолжаться.
- Позже глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире Еспресо отметил, что россияне кардинально увеличили охрану Крымского моста как на выезде с временного оккупированного Крыма, так и со стороны РФ.
- Всего на полуострове захватчики незаконно держат 168 крымских политзаключенных и около 20 жителей юга Украины.
- Во временно оккупированном Крыму захватчики продолжают ужесточать меры по выявлению украинского подполья, в частности, провели рейды в поисках партизан.
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