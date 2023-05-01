Об этом информирует Центр национального сопротивления .

Планы эвакуации рабочих оккупационных администраций в Запорожской области разработали на случай обострения ситуации.

Сообщается, что согласно этим документам рашисты и коллаборанты должны уничтожить всю документацию и техническое оборудование, которое может использовать против них Украина.

Кроме того, оккупационные власти Крыма издали приказ районным администрациям готовить укрытия для населения на случай возможных "угроз" от ВСУ.