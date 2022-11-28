Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров .

"Рашисты готовят полномасштабную мобилизацию наших мужчин в армию РФ. Уже в течение 2-х дней на блок-посте в Васильевке российские не выпускают в сторону Запорожья мужчин, у которых либо нет военного билета, либо есть военный билет, подтверждающий пригодность к службе", – рассказал мэр.

Захватчики отказывают украинских мужчин выезжать на подконтрольную Украине территорию, будто здесь их сразу мобилизуют в ВСУ. Мэр подчеркнул, что таким образом они хотят сохранить население на оккупированной территории для собственной дальнейшей мобилизации.

"Об этом свидетельствует и следующий факт. Две недели назад в Мелитополь приезжал уголовный авторитет Армен Горловский и мало кто мог понять почему. Сейчас уже поняли, что этот человек от криминалитета назначен "смотрящим" за тюрьмами и временно оккупированной территории Запорожской области. Сейчас они делают мобилизацию, такую же, как делает Пригожин в РФ", - добавил мэр.

Федоров рассказывает, что во временно оккупированном российскими захватчиками городе продолжается движение опары: "Рашисты дурачатся, они не могут обнаружить за 9 месяцев украинских партизан".

Мэр напомнил, что есть два альтернативных пути эвакуации – в сторону Грузии и европейских стран через Бердянск-Мариуполь-Новоазовск или через Крым.

К слову, 15 ноября в спальном районе оккупированного Мелитополя, где размещались кафиры, раздался взрыв. В результате был ранен коллаборант Дмитрий Трухин, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии

22 ноября в эфире Еспресо Иван Федоров сообщил , что жителей Мелитополя россияне забирают в плен и пытают электрическим током.

27 ноября стало известно, что морские пехотинцы уничтожили 4 российских склада с боеприпасами.

Украинские военные нанесли удар 25 ноября в районах населенных пунктов Мелитополь, Пологи и Михайловка Запорожской области.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил , что с начала оккупации захватчики похитили из города более 700 человек, только с начала ноября исчезли шесть мужчин.

Во временно захваченном Мелитополе коллаборанты и захватчики ищут партизан и даже объявили вознаграждение – 500 тысяч рублей.