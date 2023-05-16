Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Для перезаключения договора необходимо иметь российский паспорт, идентификационный код и документы на право собственности на жилье. Оккупанты дают 30 дней на оформление всех документов и перезаключение соглашения, иначе будут отключать квартиры от электроэнергии", - говорится в сообщении.

Таким образом, россияне стараются сделать жизнь на временно оккупированных территориях Украины невозможной без паспортов РФ.