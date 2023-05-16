Оккупанты в Запорожье угрожают отключать свет гражданам, отказывающимся от паспортов РФ
Жителей временно оккупированных территорий Запорожской области заставляют перезаключать договоры о снабжении электроэнергией, для чего нужно иметь паспорт РФ
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Для перезаключения договора необходимо иметь российский паспорт, идентификационный код и документы на право собственности на жилье. Оккупанты дают 30 дней на оформление всех документов и перезаключение соглашения, иначе будут отключать квартиры от электроэнергии", - говорится в сообщении.
Таким образом, россияне стараются сделать жизнь на временно оккупированных территориях Украины невозможной без паспортов РФ.
- Оккупантам Херсонщины приказали портить украинские паспорта на блокпостах.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.25
Покупка 37.25Продажа 37.79
-
EUR
Покупка 40.48Продажа 41.42
- Актуальное
- Важное