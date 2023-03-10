Оккупанты в Запорожье требуют от фермеров сдавать им зерно за копейки, – Центр нацсопротивления
На оккупированной части Запорожской области россияне требуют от фермеров сдавать им зерно за копейки, а затем перепродают по рыночной цене
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Зерно все фермеры в обязательном порядке должны продать "государственному зерновому оператору", ведь только тот имеет право на дальнейшую реализацию зерна за пределами области. То есть фермеры сдают зерно по фиксированной сумме и затем гауляйтеры перепродают его по рыночной через созданные прокладки", - говорится в сообщении.
В ЦНС отметили, что все зерно оккупанты хранят в "государственных элеваторах", то есть на захваченных фермерских хозяйствах.
- В июле 2022 года российские суда из 54 тыс. тонн украденного у Украины зерна зашли в порты Сирии .
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