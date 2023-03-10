Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Зерно все фермеры в обязательном порядке должны продать "государственному зерновому оператору", ведь только тот имеет право на дальнейшую реализацию зерна за пределами области. То есть фермеры сдают зерно по фиксированной сумме и затем гауляйтеры перепродают его по рыночной через созданные прокладки", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что все зерно оккупанты хранят в "государственных элеваторах", то есть на захваченных фермерских хозяйствах.