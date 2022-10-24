Оккупанты в Запорожье перерегистрируют жилье по своим "законам", - депутат облсовета Лишенко
Россияне начали оформлять недвижимость на оккупированной территории Запорожской области по собственным законам – выдают ордера на квартиры и расселяют людей
Об этом в эфире Еспресо сказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко.
"В дома выехавших сначала заселяли военных, потом начали заселять тех, кого привезли, чтобы работать - учителей, врачей, специалистов по определенным специальностям. Как работников Росатома в Энергодаре", - отметил он.
По словам Лишенко, россияне начали оформлять недвижимость на оккупированной территории по собственным законам.
"Сейчас они инициируют подключение Запорожской области или уже провели в российские реестры права собственности на недвижимость и начали перерегистрировать, по их мнению, покинутое жилье на новых владельцев. Выписывают какие-то ордера, документы, приказы на расселение", - подытожил депутат облсовета.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.83
Покупка 39.83Продажа 40.63
-
EUR
Покупка 38.31Продажа 39.38
- Актуальное
- Важное