Об этом в эфире Еспресо сказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко.

"В дома выехавших сначала заселяли военных, потом начали заселять тех, кого привезли, чтобы работать - учителей, врачей, специалистов по определенным специальностям. Как работников Росатома в Энергодаре", - отметил он.

По словам Лишенко, россияне начали оформлять недвижимость на оккупированной территории по собственным законам.

"Сейчас они инициируют подключение Запорожской области или уже провели в российские реестры права собственности на недвижимость и начали перерегистрировать, по их мнению, покинутое жилье на новых владельцев. Выписывают какие-то ордера, документы, приказы на расселение", - подытожил депутат облсовета.