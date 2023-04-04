Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Оккупационная администрация Запорожской области стремится любой ценой удовлетворить Москву и нарастить темпы принудительной паспортизации в регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что часть населения, которая не выехала из региона или не была депортирована, все равно не соглашается получать паспорт врага. Следовательно, оккупанты придумывают ограничения и инициируют условия, при которых усложняют условия жизни в Запорожье.

"Теперь все фермеры должны получить разрешение от оккупантов для работы в полях. Условием получения разрешения является красная макулатура", - отметили в ЦНС.