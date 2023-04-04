Оккупанты в Запорожье не допускают к посевной аграриев без паспорта РФ, - ЦНС
Российские ставленники во временно оккупированной части Запорожской области наращивают темпы принудительной паспортизации населения и не допускают к посевной фермеров без гражданства РФ
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Оккупационная администрация Запорожской области стремится любой ценой удовлетворить Москву и нарастить темпы принудительной паспортизации в регионе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что часть населения, которая не выехала из региона или не была депортирована, все равно не соглашается получать паспорт врага. Следовательно, оккупанты придумывают ограничения и инициируют условия, при которых усложняют условия жизни в Запорожье.
"Теперь все фермеры должны получить разрешение от оккупантов для работы в полях. Условием получения разрешения является красная макулатура", - отметили в ЦНС.
- Местные жители временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области отказываются получать российские паспорта – рашисты устроили геноцид и не оказывают медуслуги.
- Оккупанты надеются провести на временно оккупированных территориях псевдовыборы в местные органы самоуправления и в парламент в сентябре 2023, но не могут набрать коллаборантов.
- Российские захватчики продолжают принудительную паспортизацию населения на временно оккупированных территориях и ограничивают передвижение не имеющим паспорта РФ.
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