Оккупанты в южных регионах выманивают паспортные данные украинцев для организации "референдумов", – Подоляк
Оккупанты пытаются за российские рубли "купить" паспортные данные жителей южных регионов Украины, чтобы потом попробовать организовать фиктивный референдум
Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в Twitter.
"В южных регионах российские кафиры собирают паспортные данные украинских граждан, раздавая им небольшие суммы в валюте РФ. Одна из причин сбора данных – попытка организации фиктивных "референдумов", – написал Подоляк.
Советник ОП назвал эту попытку бессмысленной.
"Технология бессмысленна. Украина выплачивает пенсии и зарплаты гражданам везде", – добавил он.
Напомним, в Верховной Раде предостерегли, что после незаконного "референдума" о присоединении "ЛНР" к РФ Кремль может обвинить Украину в нападении на Россию.
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