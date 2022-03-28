Оккупанты в южных регионах выманивают паспортные данные украинцев для организации "референдумов", – Подоляк

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в Twitter.



"В южных регионах российские кафиры собирают паспортные данные украинских граждан, раздавая им небольшие суммы в валюте РФ. Одна из причин сбора данных – попытка организации фиктивных "референдумов", – написал Подоляк.



Советник ОП назвал эту попытку бессмысленной.



"Технология бессмысленна. Украина выплачивает пенсии и зарплаты гражданам везде", – добавил он.



Напомним, в Верховной Раде предостерегли, что после незаконного "референдума" о присоединении "ЛНР" к РФ Кремль может обвинить Украину в нападении на Россию.