Оккупанты в Токмаке начали вывозить семьи, закрывают учебные заведения и магазины, - мэр Мелитополя Федоров

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Паники нет", но паника есть. оккупанты на Мелитопольском направлении готовятся к горячей осени. Уже подгорает в Токмаке", - написал он телеграм.

По его словам, несколько недель назад оккупанты начали вывозить органы "власти", а несколько дней назад российские офицеры начали интенсивно эвакуировать свои семьи.

Кроме того, российские оккупанты перешли и в учебные заведения - вывозят школы, училище, техникум.

К тому же, вечером 3 октября в Токмаке объявили о закрытии так называемого админучреждения, магазинов и рынка.

"К чему бы ни готовились, но врагу точно нехорошо", - подытожил мэр Мелитополя.

17 сентября разведка Великобритании сообщила , что российские войска укрепляют оборону стратегически важного города Токмак Запорожской области.

На следующий день депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков отметил , что Токмак уже находится в зоне досягаемости ствольной артиллерии ВСУ. Там оккупанты начали эвакуацию российских спецслужб.

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