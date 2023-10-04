Оккупанты в Токмаке начали вывозить семьи, закрывают учебные заведения и магазины, - мэр Мелитополя Федоров
Россияне во временно оккупированном Токмаке готовятся к тяжелой осени – уже эвакуируют свои семьи и вывозят учебные заведения. В частности, в среду, 4 октября, в городе закрыли все магазины, рынки и "админучреждения"
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Паники нет", но паника есть. оккупанты на Мелитопольском направлении готовятся к горячей осени. Уже подгорает в Токмаке", - написал он телеграм.
По его словам, несколько недель назад оккупанты начали вывозить органы "власти", а несколько дней назад российские офицеры начали интенсивно эвакуировать свои семьи.
Кроме того, российские оккупанты перешли и в учебные заведения - вывозят школы, училище, техникум.
К тому же, вечером 3 октября в Токмаке объявили о закрытии так называемого админучреждения, магазинов и рынка.
"К чему бы ни готовились, но врагу точно нехорошо", - подытожил мэр Мелитополя.
- 17 сентября разведка Великобритании сообщила , что российские войска укрепляют оборону стратегически важного города Токмак Запорожской области.
- На следующий день депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков отметил , что Токмак уже находится в зоне досягаемости ствольной артиллерии ВСУ. Там оккупанты начали эвакуацию российских спецслужб.
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