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Оккупанты в течение суток били по 10 областях Украины: 6 погибших и 27 раненых

10 августа, 2023 четверг
10:39
Война с Россией

За сутки, 9 августа, российские военные обстреляли 10 областей Украины. В результате атак погибли 6 человек, еще 27 получили ранения

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Ровенщина: ночью российские террористы наносили массированные удары беспилотниками. В результате разрушена нефтебаза на Дубенщине. Без пострадавших.

Черниговщина: за сутки оккупанты совершили 5 обстрелов из минометов по Новгород-Северскому и Корюковскому районам. Без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 4 обстрела приграничья. Зафиксировано 28 взрывов: 3 минометных и 1 артиллерийский обстрел. Под вражескими атаками были Хотинская, Краснопольская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская общины.

Вчера в течение дня россияне совершили 15 обстрелов приграничья. Обстрелы потерпели Краснопольская, Великописаревская, Белопольская, Новослободская, Середино-Будская общины. Враг бил из минометов, гранатометов, пулеметов и артиллерии.

Днепропетровщина: ночью агрессор попал из артиллерии по трем общинам Никопольского района: Мировской, Марганецкой и Красногригоревской.

В результате повреждены 6 частных домов, гараж и авто. Также избит газопровод.

Трижды в день враг накрывал артиллерийским огнем Никопольщину. Разбито 12 частных домов, 3 гаража, 2 газопровода, 4 линии электропередачи и 5 солнечных панелей.

Запорожская: за минувшие сутки военные России нанесли 82 удара по 21 населенному пункту.
68 артобстрелов пришлось по территориям 15 поселков. Также зафиксировано 4 авиационных удара по Орехову и Малой Токмачке, 4 БПЛА-атаки на Гуляйполе, Малиновке, Ольговском и Новодаровке, 4 обстрела из РСЗО по Гуляйполю, Железнодорожному, Ольговскому и Левадному Подпорьку и Запоры.

В результате удара по Гуляйполю пострадала семья: ранения получили женщины 55 и 66 лет и мужчины 39 и 68 лет.

Также в результате удара по областному центру трое погибших и девять травмированных, среди них – 11-месячный ребенок. Российский снаряд унес жизни 43-летнего мужчины и молодых женщин 19 и 21 года.

Харьковщина: минувшей ночью около полуночи в результате обстрела поселка Кондрашовка Купянского района получили ранения 41-летний гражданский мужчина и 39-летняя женщина.

Также около полуночи враг нанес удар по городу Купянск управляемой авиабомбой ФАБ-250. Повреждены здания городского совета, выбиты окна, двери, поврежден входной парапет. Утром враг снова обстрелял Купянск, поврежден многоквартирный дом. Информация о пострадавших не поступала.

На Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы 5 населенных пунктов. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Двуречная, Масютовка, Петропавловка, Кучеривка, Кисловка.

Луганщина: оккупанты обстреляли из "градов" и ствольной артиллерии Белогоровка. Под огонь попали Невское и села рядом. По Невскому насчитали 15 "прилетов".

Донеччина: россияне совершили 21 обстрел и 16 населенных пунктов: Красногоровка, Николаевка, поселок Максимовка, Авдеевка, Часов Яр, поселок Николаевка, поселок Райское, Торецк, поселок Богоявленка, поселок Времивка, пгт Очеретино, смт Большинка Новоселка, пгт Кураховка.

В результате атак погибли три человека, 10 - получили ранения. Также повреждены 12 жилых домов, ЛЭП, хозяйственная постройка, магазин, завод ПАО "АЗМК".

Николаевщина: вчера вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Также вчера были нанесены артиллерийские обстрелы по открытой территории населенного пункта Куцурубской общины. Без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 65 обстрелов, из них 4 по Херсону. Оккупанты попали в районы 25 населенных пунктов области, территорию складов коммунального предприятия, территорию и гаражные помещения амбулатории и линию электропередачи в Херсонском районе. Также была обстреляна территория медицинского учреждения в Бериславском районе и территория дошкольного учреждения в Херсоне.

В результате вражеского артиллерийского обстрела детского сада в Херсоне ранение получил 73-летний слесарь. Также враг обстрелял поселок Никольское. Осколочные ранения получила 57-летняя женщина.

  • В ночь на 10 августа россияне атаковали Украину дронами. В Киевской и Хмельницкой областях были слышны взрывы, работали силы ПВО. В Ровенской области БПЛА попали в нефтебазу.
  • Российские военные выпустили по территории Украины 10 вражеских беспилотников. Украинская ПВО уничтожила семь летательных аппаратов.
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