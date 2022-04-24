Оккупанты в течение минувших суток обстреливали села Запорожской области из самолета, танка, "града" и артиллерии
В течение субботы, 23 апреля, военные РФ вели обстрелы по населенным пунктам в Запорожской области с применением самолета Су-24, танка, "града", ствольной артиллерии, 120-миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов
Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края, передает Укринформ.
Захватчики вели обстрелы по следующим направлениям: Гуляйпольское, Новоданиловка, Каменское, Григоровка, Времовка, Малая Токмачка, Малиновка, Павловка, Малые Щербаки, Темировка, Зализничное, Орехов, Гуляйполе, Новополь, Полтавка, Новоандреевка.
Отмечают, что оккупанты не оставляют попыток проводить наступательные действия в восточных районах области. Наиболее активные боевые столкновения и постоянные обстрелы происходят в районе Гуляйполя и в направлении границы с Донецкой областью. Украинские защитники ведут активную маневренную оборону.
- Российские оккупанты планируют в Запорожской области проводить провокации с целью обвинения украинских воинов. Жители Бердянска получают сообщения, что ВСУ якобы готовят обстрелы.
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