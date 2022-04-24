Оккупанты в течение минувших суток обстреливали села Запорожской области из самолета, танка, "града" и артиллерии

Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края, передает Укринформ.

Захватчики вели обстрелы по следующим направлениям: Гуляйпольское, Новоданиловка, Каменское, Григоровка, Времовка, Малая Токмачка, Малиновка, Павловка, Малые Щербаки, Темировка, Зализничное, Орехов, Гуляйполе, Новополь, Полтавка, Новоандреевка.

"Нанося ракетные и артиллерийские удары, враг уничтожает гражданскую инфраструктуру, жилые дома, пути сообщения, электростанции и постоянно ставит под угрозу жизни гражданских граждан", - говорится в сообщении.

Отмечают, что оккупанты не оставляют попыток проводить наступательные действия в восточных районах области. Наиболее активные боевые столкновения и постоянные обстрелы происходят в районе Гуляйполя и в направлении границы с Донецкой областью. Украинские защитники ведут активную маневренную оборону.