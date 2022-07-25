Оккупанты в течение 24 июля ранили 8 гражданских
Российские войска ранили 8 мирных жителей Донетчины за сутки. Число жертв в Мариуполе и Волновахе не установлено
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграм.
"Россия убивает гражданских! За 24 июля россияне ранили 8 мирных жителей Донбасса: 3 в Павловке, 1 в Бахмуте, 1 в Галицыновке, 1 в Новониколаевке, 1 в Пивденном и 1 в Северске", - отметил он.
Однако пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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