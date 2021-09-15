Оккупанты в СИЗО поставили Джелялова на учет как "склонного к терактам"
Арестованного заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова в СИЗО поставили на учет как "склонного к совершению террористических и экстремистских преступлений"
Об этом сообщил в Facebook его адвокат Николай Полозов.
Сегодня он смог встретиться со своим подзащитным.
"Буквально накануне нашей встречи Нариману сообщили, что он поставлен на учет как лицо, склонное к совершению террористических и экстремистских преступлений. Что явно свидетельствует о полном незнании сотрудниками СИЗО принципов уголовного производства и такого понятия, как презумпция невиновности. Конечно же, все подобные незаконные административные решения мы будем обжаловать ", - написал Полозов.
По словам адвоката, Джелялов выглядит хорошо и не жалуется на здоровье. Оккупанты удерживают его в двухместной камере вместе с фигурантом дела о религиозной организации "Свидетели Иеговы", которую запретили в России и в оккупированном Крыму.
"Нариман просил передать, что благодарен каждому! Поддержка очень важна! Попросил не забывать об Асане, Азизе (Ахтемовых, - ред.) и всех политзаключенных. Борьба за свободу продолжается!" - добавил Полозов.
- Напомним, российский оккупационный "суд" в Симферополе поместил под стражу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября. Также суд арестовал Азиза и Асана Ахтемовых.
- Федеральная служба безопасности России заявила, что взрыв газопровода в оккупированном Крыму в августе 2021 года якобы был организован украинский разведкой, а также к нему привлекались крымчане Асан и Азиз Ахтемовы и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.
- ФСБ России показала видеофрагменты допросов с якобы признанием фигурантов "дела" о диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму Асана и Азиза Ахтемовых.
- Впоследствии защита заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова подала апелляцию на решение оккупационного "суда", который отправил его под стражу.
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