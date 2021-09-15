Оккупанты в СИЗО поставили Джелялова на учет как "склонного к терактам"

Об этом сообщил в Facebook его адвокат Николай Полозов.

Сегодня он смог встретиться со своим подзащитным.

"Буквально накануне нашей встречи Нариману сообщили, что он поставлен на учет как лицо, склонное к совершению террористических и экстремистских преступлений. Что явно свидетельствует о полном незнании сотрудниками СИЗО принципов уголовного производства и такого понятия, как презумпция невиновности. Конечно же, все подобные незаконные административные решения мы будем обжаловать ", - написал Полозов.

По словам адвоката, Джелялов выглядит хорошо и не жалуется на здоровье. Оккупанты удерживают его в двухместной камере вместе с фигурантом дела о религиозной организации "Свидетели Иеговы", которую запретили в России и в оккупированном Крыму.

"Нариман просил передать, что благодарен каждому! Поддержка очень важна! Попросил не забывать об Асане, Азизе (Ахтемовых, - ред.) и всех политзаключенных. Борьба за свободу продолжается!" - добавил Полозов.