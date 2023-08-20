Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По его словам, россияне не заинтересованы в восстановлении разрушенных ими городов.

"Известно, что в Северодонецке для показательных ремонтов они выбрали несколько самых уцелевших девятиэтажек", - написал он в телеграммах.

В то же время Лысогор добавил, что даже почти не поврежденные дома в старых районах города оккупантам практически не интересны.

"Да, в прошлый осенне-зимний период их залило сверху вниз через дыры в крышах, которые можно было быстро отремонтировать и сохранить жилье. Не уделяют этим домам внимания и сейчас", - подчеркнул он.

Кроме того, глава ОВА сообщил, что еще в марте россияне объявили сбор документов на перерасчет пенсий. По его словам, пожилых людей достаточно в каждом населенном пункте, но обслуживают их по-разному.

"Не стимулируют их и так называемые первые выборы, до которых осталось несколько недель. Из-за крайне плохой организации, людям выдают талоны для сдачи документов на полгода вперед. В ускорении процесса оккупанты не заинтересованы", - отметил глава Луганской ОВА.