Оккупанты в Северодонецке выбрали несколько наиболее уцелевших многоэтажек для показательных ремонтов, - ОВА
В разрушенном российскими оккупантами Северодонецке в Луганской области захватчики выбрали несколько наиболее уцелевших девятиэтажек и будут проводить в них ремонты на показ
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
По его словам, россияне не заинтересованы в восстановлении разрушенных ими городов.
"Известно, что в Северодонецке для показательных ремонтов они выбрали несколько самых уцелевших девятиэтажек", - написал он в телеграммах.
В то же время Лысогор добавил, что даже почти не поврежденные дома в старых районах города оккупантам практически не интересны.
"Да, в прошлый осенне-зимний период их залило сверху вниз через дыры в крышах, которые можно было быстро отремонтировать и сохранить жилье. Не уделяют этим домам внимания и сейчас", - подчеркнул он.
Кроме того, глава ОВА сообщил, что еще в марте россияне объявили сбор документов на перерасчет пенсий. По его словам, пожилых людей достаточно в каждом населенном пункте, но обслуживают их по-разному.
"Не стимулируют их и так называемые первые выборы, до которых осталось несколько недель. Из-за крайне плохой организации, людям выдают талоны для сдачи документов на полгода вперед. В ускорении процесса оккупанты не заинтересованы", - отметил глава Луганской ОВА.
- Ранее Александр Стрюк, руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации, отмечал , что кафиры ремонтируют то, что меньше всего пострадало, также продолжают грабить город.
- 14 августа глава ОВА сообщил , что на временно оккупированных территориях Луганской области россияне устраивают рейды по предпринимателям, не имеющим регистрации в России, а также начали проверять и присваивать гаражи местных жителей.
- Впоследствии Лысогор заявил , что на оккупированной части Луганской области у линии фронта россияне ничего не делают, там ничего не работает. Есть жалобы, что в Северодонецке и Лисичанске не работают аптеки.
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