Оккупанты в Северодонецке проводят "рейды" в отношении граждан, ведущих предпринимательскую деятельность без регистрации в РФ, - ОВА
На временно оккупированных территориях Луганской области россияне устраивают рейды по предпринимателям, не имеющим регистрации в России, а также начали проверять и присваивать гаражи местных жителей
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
По его словам, оккупационная администрация Северодонецка приступила к рейдам по предпринимателям, чтобы найти граждан, которые продолжают свою деятельность без регистрации в соответствующих российских органах.
Кроме этого, Лысогор отметил, что по всему региону захватчики приступили к инвентаризации гаражей. оккупанты заставляют хозяев срочно переоформлять право собственности.
В противном случае эти объекты недвижимости россияне снесут или отберут и разделят.
Из оккупированных населенных пунктов россияне не вывозят мусор месяцами
Также глава Луганской ОВА сообщил , что в захваченных в прошлом году городах региона кафиры не вывозят мусор из кварталов по несколько месяцев. Как говорит Лысогор, населенные пункты превращаются в свалки.
"На днях в так называемом правительстве ЛНР нашли причину этого. По их словам, контейнеры и мусоровозы можно получить только от единственного поставщика - российского экологического оператора. А пока тот не может справиться с объемами заказов, жители оккупированной Луганщины тонут в мусоре".
Треть контейнеров и техники обещают до конца года. Все остальное – "в скором будущем". Единственный поставщик – единственная свалка", - добавил глава ОВА.
- В июле Артем Лысогор сообщал, что во временно оккупированных россиянами городах Луганской области наблюдается обостренная гуманитарная ситуация, кафиры не восстанавливают там разрушенные жилые дома и инфраструктуру.
- 12 августа председатель Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко отметил , что на Купянском направлении россияне понесут большие потери - колоннами вывозят 200-х и 300-х через Сватово в Луганск.
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