Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По его словам, оккупационная администрация Северодонецка приступила к рейдам по предпринимателям, чтобы найти граждан, которые продолжают свою деятельность без регистрации в соответствующих российских органах.

Кроме этого, Лысогор отметил, что по всему региону захватчики приступили к инвентаризации гаражей. оккупанты заставляют хозяев срочно переоформлять право собственности.

В противном случае эти объекты недвижимости россияне снесут или отберут и разделят.

Из оккупированных населенных пунктов россияне не вывозят мусор месяцами

Также глава Луганской ОВА сообщил , что в захваченных в прошлом году городах региона кафиры не вывозят мусор из кварталов по несколько месяцев. Как говорит Лысогор, населенные пункты превращаются в свалки.

"На днях в так называемом правительстве ЛНР нашли причину этого. По их словам, контейнеры и мусоровозы можно получить только от единственного поставщика - российского экологического оператора. А пока тот не может справиться с объемами заказов, жители оккупированной Луганщины тонут в мусоре".

Треть контейнеров и техники обещают до конца года. Все остальное – "в скором будущем". Единственный поставщик – единственная свалка", - добавил глава ОВА.