Об этом пишет Крым.Реалии.

"Запустили в работу чат-бот для ваших сообщений о вероятной опасности, подозрительных лицах, обо всем, что так или иначе сейчас влияет на нашу безопасность", – заявил российский гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев.

Развожаев призвал доносить на тех, кто преподает в сетях места работы российской ПВО с координатами и тех, кто поддерживает украинские власти. "Информация оперативно будет доступна всем силовым ведомствам", — добавил он.

Накануне пророссийские телеграмм-каналы Севастополя сообщили о поиске владельца бесплатного вай-фая под названием Slava Ukrayini, — добавляет издание.

25 августа представитель президента Украины в Автономной республике Крым Тамила Ташева заявила, что в оккупированном Крыму находится от 500 до 800 тысяч граждан России, незаконно попавших на полуостров.

24 августа спикер президента Турции Ибрагим Калин отметил, что незаконно захваченный Россией Крым должен быть возвращен Украине. Этот механизм может быть положен в основу соглашения между украинскими и российскими сторонами.

В тот же день глава МИД Литвы предложил спрашивать у россиян на границе с ЕС, чей Крым.

Ранее президент Зеленский заявил, что Украина самостоятельно, без консультаций с другими странами, будет решать, по какому пути будет возвращать Крым, который в 2014 году оккупировала Россия.