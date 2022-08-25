Оккупанты в Севастополе запустили чат-бот для доносов на симпатиков Украины
Оккупационные власти Севастополя запустили чат-бот для доносов на поддерживающих Украину
Об этом пишет Крым.Реалии.
"Запустили в работу чат-бот для ваших сообщений о вероятной опасности, подозрительных лицах, обо всем, что так или иначе сейчас влияет на нашу безопасность", – заявил российский гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев.
Развожаев призвал доносить на тех, кто преподает в сетях места работы российской ПВО с координатами и тех, кто поддерживает украинские власти. "Информация оперативно будет доступна всем силовым ведомствам", — добавил он.
Накануне пророссийские телеграмм-каналы Севастополя сообщили о поиске владельца бесплатного вай-фая под названием Slava Ukrayini, — добавляет издание.
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