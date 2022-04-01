Оккупанты в рамках обмена отдали Украине 86 военнослужащих, в том числе 15 женщин, - ОПУ
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил об обмене военнопленными между Украиной и Россией
Об этом он сообщил в Telegram.
"Только что произошел обмен. 86 украинских военнослужащих, среди которых 15 женщин, уже в безопасности. Слава Украине!" – сказал Тимошенко.
Он добавил, что обмен состоялся по договоренностям переговорных групп.
- 1 марта в Сумской области обменяли пять человек - участников терробороны на одного российского офицера военной полиции.
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