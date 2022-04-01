Оккупанты в рамках обмена отдали Украине 86 военнослужащих, в том числе 15 женщин, - ОПУ

Об этом он сообщил в Telegram.



"Только что произошел обмен. 86 украинских военнослужащих, среди которых 15 женщин, уже в безопасности. Слава Украине!" – сказал Тимошенко.



Он добавил, что обмен состоялся по договоренностям переговорных групп.

1 марта в Сумской области обменяли пять человек - участников терробороны на одного российского офицера военной полиции.