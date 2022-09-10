Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Они переодеваются в гражданскую одежду, ищут плавсредства, чтобы переправиться на левый берег. Воруют авто у местных, чтобы бежать в Крым. Если не могут убежать, то прячутся в заброшенных домах", - отметил Хлань.

По его словам, оккупанты в панике устраивают тюрьмы для своих военных, которые пишут рапорты на освобождение.

"Российских военных бросают в подвал и десять дней воспитывают. ломающихся отправляют снова на фронт. Также работают отряды кадыровцев, они расстреливают отступающих", - добавил Хлань.

ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Беляевке и паромную переправу в районе Львовского Херсонской области

За последние дни ВСУ уволили более 1 тыс. кв км украинской территории, взяли под контроль 30 населенных пунктов и вклинились в оборону противника на 50 км.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb