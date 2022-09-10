Оккупанты в панике устраивают перевоспитательные тюрьмы для своих военных, - депутат Херсонского облсовета Хлань
Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань отметил, что оккупанты деморализованы и пытаются спасти свою жизнь
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Они переодеваются в гражданскую одежду, ищут плавсредства, чтобы переправиться на левый берег. Воруют авто у местных, чтобы бежать в Крым. Если не могут убежать, то прячутся в заброшенных домах", - отметил Хлань.
По его словам, оккупанты в панике устраивают тюрьмы для своих военных, которые пишут рапорты на освобождение.
"Российских военных бросают в подвал и десять дней воспитывают. ломающихся отправляют снова на фронт. Также работают отряды кадыровцев, они расстреливают отступающих", - добавил Хлань.
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