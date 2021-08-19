Оккупанты в ОРЛО анонсировали военные сборы и призыв "резервистов"
Террористы "ЛНР" накануне 23 августа планируют начать военные сборы
Об этом сообщают СМИ оккупантов.
Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник поручил оккупантам провести военные сборы с участием тысячи резервистов.
Сборы будут проходить с 23 по 27 августа. На них призовут людей, которые приписаны в состав резервных формирований.
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