Оккупанты в ОРЛО анонсировали военные сборы и призыв "резервистов"

Об этом сообщают СМИ оккупантов.

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник поручил оккупантам провести военные сборы с участием тысячи резервистов.

Сборы будут проходить с 23 по 27 августа. На них призовут людей, которые приписаны в состав резервных формирований.