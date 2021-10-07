Оккупанты в ОРЛО анонсировали отключение света и связи
В отдельных районах оккупированной Луганской области отключат свет и связь на несколько дней
Об этом сообщает РБК-Украина .
Речь идет о том, что в период с 8 по 10 октября возможные перебои со связью из-за масштабного отключения электроэнергии в связи с ремонтом высоковольтной линии "Шахты-Победа".
Она является основным источником подачи электроэнергии в ОРЛО.
Оккупанты также предупредили об изменениях работы "таможни" в этот период.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.26
Покупка 26.26Продажа 26.49
-
EUR
Покупка 30.25Продажа 30.64
- Актуальное
- Важное