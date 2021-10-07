Оккупанты в ОРЛО анонсировали отключение света и связи

Об этом сообщает РБК-Украина .

Речь идет о том, что в период с 8 по 10 октября возможные перебои со связью из-за масштабного отключения электроэнергии в связи с ремонтом высоковольтной линии "Шахты-Победа".



Она является основным источником подачи электроэнергии в ОРЛО.

Оккупанты также предупредили об изменениях работы "таможни" в этот период.