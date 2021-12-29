Оккупанты в ОРДЛО разместили по линиям отвода танки, "грады" и гаубицы, - ОБСЕ
ОБСЕ зафиксировала в ОРДЛО танки, гаубицы и "грады" российских наемников, размещенные за пределами отведенных мест хранения
Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 28 декабря.
Возле Нижней Крынки, в Донецкой области, наблюдатели обнаружили российские реактивные системы залпового огня "Град" и три буксируемые гаубицы "Мста-Б" 152-го калибра.
В Луганской области за линиями разграничения, однако не в отведенных местах хранения, были расположены два танка на территории объекта в Перевальске и 89 танков на четырех полигонах.
В частности 14 танков находились в Шимшиновке, 22 - на полигоне неподалеку от Мирного, 25 - на полигоне возле Круглика, 28 - на полигоне близ Бугаевки.
Кроме того, ОБСЕ фиксирует признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. Беспилотник ОБСЕ обнаружил одну зенитную установку на территории объекта возле Кипучего, четыре бронированных машины вблизи Суходола и одну траншейную машину у Новоселовки, Луганской области.
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