Оккупанты в ОРДЛО проводят военные "учения": хотят призвать местных, - разведка

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

"Командование ВС РФ продолжает удерживать группировки войск в готовности к применению. В частности, в рамках учений предполагается призыв военнообязанных запаса и формирования воинских частей резерва", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что оккупанты со 2 августа начали проведение командно-штабных учений с привлечением войск.