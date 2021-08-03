Оккупанты в ОРДЛО проводят военные "учения": хотят призвать местных, - разведка
Российские войска на оккупированном Донбассе формируют резерв и начали в ОРДЛО командно-штабные учения с привлечением войск
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Facebook.
"Командование ВС РФ продолжает удерживать группировки войск в готовности к применению. В частности, в рамках учений предполагается призыв военнообязанных запаса и формирования воинских частей резерва", - говорится в сообщении.
Кроме того отмечается, что оккупанты со 2 августа начали проведение командно-штабных учений с привлечением войск.
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