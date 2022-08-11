Об этом информирует в телеграме Энергоатом.

"Сегодня, 11 августа 2022 года, рашисты в очередной раз подвергли обстрелам крупнейшую в Украине и Европе Запорожскую атомную электростанцию. Зафиксировано пять прилетов в районе комендатуры станции – непосредственно рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения", - говорится в сообщении.

На участке загорелась трава, никто не пострадал.

Кроме того, в районе пожарной части, неподалеку от ЗАЭС, произошло еще пять попаданий.

"В результате обстрелов на станции не удалось своевременно провести пересменку. Ведь ради безопасности атомщиков автобусы с персоналом последующей смены развернули обратно в Энергодар. Пока ситуация окончательно не нормализуется, работу будут продолжать работники предыдущей смены", - добавили в Энергоатоме.

В настоящее время на станции ситуация контролируется. Украинцев предупреждают не верить фейкам, что якобы персонал в панике покидает станцию.

Около пяти часов дня рашисты третий раз обстреляли район расположения Запорожской атомной электростанции.

"Очередным обстрелам подверглась пожарная часть, расположенная за территорией ЗАЭС и предназначенная для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции. Следовательно, оккупанты продолжают методически разрушать инфраструктуру самой атомной электростанции, крупнейшей в Украине и Европе, ее города-спутника и экстренных служб", - говорится в сообщении.

Главы МИД стран Группы семи обнародовали заявление, в котором требуют от России немедленно вернуть контроль над Запорожской АЭС Украине.

Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на Запорожской АЭС, и по фактическим последствиям это может быть еще более катастрофическим, чем Чернобыль, а по сути – тем же, что и применение Россией ядерного оружия.

По состоянию на 08:00 8 августа ЗАЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Напомним, вечером 6 августа, российские террористы вновь обстреляли площадку Запорожской АЭС, ранен один работник. Эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский считает, что россияне не планируют серьезную радиационную аварию на Запорожской АЭС.

5 августа российские военные обстреляли ЗАЭС. Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Также прилеты зафиксированы прямо на площадке станции возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. Рашисты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает военные действия России возле Запорожской АЭС.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что угроза применения ядерного оружия все больше набирает обороты, а мир должен навсегда отказаться от этого вида вооружения.

G7 требует от РФ немедленного вернуть Украине контроль над ЗАЭС.

Военные действия РФ у Запорожской АЭС осудили также в ЕС.

МАГАТЭ отметило, что обстрел ЗАЭС свидетельствует о реальном риске ядерной катастрофы.

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