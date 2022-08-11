Оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта, - Энергоатом
11 августа рашисты в очередной раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию и территории поблизости. Известно о трех обстрелах и по меньшей мере 10 прилетах
Об этом информирует в телеграме Энергоатом.
"Сегодня, 11 августа 2022 года, рашисты в очередной раз подвергли обстрелам крупнейшую в Украине и Европе Запорожскую атомную электростанцию. Зафиксировано пять прилетов в районе комендатуры станции – непосредственно рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения", - говорится в сообщении.
На участке загорелась трава, никто не пострадал.
Кроме того, в районе пожарной части, неподалеку от ЗАЭС, произошло еще пять попаданий.
"В результате обстрелов на станции не удалось своевременно провести пересменку. Ведь ради безопасности атомщиков автобусы с персоналом последующей смены развернули обратно в Энергодар. Пока ситуация окончательно не нормализуется, работу будут продолжать работники предыдущей смены", - добавили в Энергоатоме.
В настоящее время на станции ситуация контролируется. Украинцев предупреждают не верить фейкам, что якобы персонал в панике покидает станцию.
Около пяти часов дня рашисты третий раз обстреляли район расположения Запорожской атомной электростанции.
"Очередным обстрелам подверглась пожарная часть, расположенная за территорией ЗАЭС и предназначенная для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции. Следовательно, оккупанты продолжают методически разрушать инфраструктуру самой атомной электростанции, крупнейшей в Украине и Европе, ее города-спутника и экстренных служб", - говорится в сообщении.
- Главы МИД стран Группы семи обнародовали заявление, в котором требуют от России немедленно вернуть контроль над Запорожской АЭС Украине.
- Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на Запорожской АЭС, и по фактическим последствиям это может быть еще более катастрофическим, чем Чернобыль, а по сути – тем же, что и применение Россией ядерного оружия.
- По состоянию на 08:00 8 августа ЗАЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.
- Напомним, вечером 6 августа, российские террористы вновь обстреляли площадку Запорожской АЭС, ранен один работник. Эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский считает, что россияне не планируют серьезную радиационную аварию на Запорожской АЭС.
- 5 августа российские военные обстреляли ЗАЭС. Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Также прилеты зафиксированы прямо на площадке станции возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. Рашисты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.
- Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает военные действия России возле Запорожской АЭС.
- Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что угроза применения ядерного оружия все больше набирает обороты, а мир должен навсегда отказаться от этого вида вооружения.
- G7 требует от РФ немедленного вернуть Украине контроль над ЗАЭС.
- Военные действия РФ у Запорожской АЭС осудили также в ЕС.
- МАГАТЭ отметило, что обстрел ЗАЭС свидетельствует о реальном риске ядерной катастрофы.
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