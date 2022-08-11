English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта, - Энергоатом
Обновлено

Оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта, - Энергоатом

11 августа, 2022 четверг
17:43
война с Россией

11 августа рашисты в очередной раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию и территории поблизости. Известно о трех обстрелах и по меньшей мере 10 прилетах

Об этом информирует в телеграме Энергоатом.

"Сегодня, 11 августа 2022 года, рашисты в очередной раз подвергли обстрелам крупнейшую в Украине и Европе Запорожскую атомную электростанцию. Зафиксировано пять прилетов в районе комендатуры станции – непосредственно рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения", - говорится в сообщении.

На участке загорелась трава, никто не пострадал.

Кроме того, в районе пожарной части, неподалеку от ЗАЭС, произошло еще пять попаданий.

"В результате обстрелов на станции не удалось своевременно провести пересменку. Ведь ради безопасности атомщиков автобусы с персоналом последующей смены развернули обратно в Энергодар. Пока ситуация окончательно не нормализуется, работу будут продолжать работники предыдущей смены", - добавили в Энергоатоме.

В настоящее время на станции ситуация контролируется. Украинцев предупреждают не верить фейкам, что якобы персонал в панике покидает станцию.

Около пяти часов дня рашисты третий раз обстреляли район расположения Запорожской атомной электростанции.

"Очередным обстрелам подверглась пожарная часть, расположенная за территорией ЗАЭС и предназначенная для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции. Следовательно, оккупанты продолжают методически разрушать инфраструктуру самой атомной электростанции, крупнейшей в Украине и Европе, ее города-спутника и экстренных служб", - говорится в сообщении.

  • Главы МИД стран Группы семи обнародовали заявление, в котором требуют от России немедленно вернуть контроль над Запорожской АЭС Украине.
  • Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на Запорожской АЭС, и по фактическим последствиям это может быть еще более катастрофическим, чем Чернобыль, а по сути – тем же, что и применение Россией ядерного оружия.
  • По состоянию на 08:00 8 августа ЗАЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.
  • Напомним, вечером 6 августа, российские террористы вновь обстреляли площадку Запорожской АЭС, ранен один работник. Эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский считает, что россияне не планируют серьезную радиационную аварию на Запорожской АЭС.
  • 5 августа российские военные обстреляли ЗАЭС. Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Также прилеты зафиксированы прямо на площадке станции возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. Рашисты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.
  • Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает военные действия России возле Запорожской АЭС.
  • Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что угроза применения ядерного оружия все больше набирает обороты, а мир должен навсегда отказаться от этого вида вооружения.
  • G7 требует от РФ немедленного вернуть Украине контроль над ЗАЭС.
  • Военные действия РФ у Запорожской АЭС осудили также в ЕС.
  • МАГАТЭ отметило, что обстрел ЗАЭС свидетельствует о реальном риске ядерной катастрофы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

оккупированные территории
Запорожская АЕС
Энергодар
Читайте также:
Путін
10 августа, 2022 среда
Своими руками Путин приближает освобождение Крыма, - бывший постпред Украины в ООН Ельченко
10 августа, 2022 среда
Карта боевых действий в Украине: обзор событий 6–9 августа
російська література в школі
10 августа, 2022 среда
Отказаться невозможно: в МОН рассказали, что изучение произведений русской литературы будет обязательным в школьной программе
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.85
    Покупка 38.85
    Продажа 39.74
  • EUR
    Покупка 39.52
    Продажа 40.72
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
11 августа
18:04
Эксклюзив
На Луганщине коллаборантами стали недавно назначенные чиновники и представители пророссийских партий
17:46
Шельфовые ледники Антарктики разрушаются быстрее, чем предполагалось, - исследование NASA
17:36
Израиль будет лечить раненых украинских военных, - Кличко
17:29
РФ может устроить провокацию в канун Дня Независимости, чтобы окончательно втянуть Беларусь в войну, – Генштаб
17:28
Украинская ІТ-компания при содействии МИД открыла офис в Японии
17:25
ПВО сбила две крылатые ракеты "Калибр" над Харьковщиной во время воздушной тревоги на всей территории Украины
17:19
На Черниговщине уклонистов переправляли на лодке в Беларусь
17:07
Около 13 тысяч белорусов согласились воевать в Украине, - Генштаб ВСУ
16:53
Антониу Гутерреш
Генсек ООН призвал вывести военных РФ с территории ЗАЭС
16:49
Испания организовала альтернативный канал поставки зерна из Украины по железной дороге
16:46
Укрнафта
В АРМА передали арестованный сжиженный газ, который намеревалась реализовать Укрнафта
16:41
Эксклюзив
Александр Лукашенко
Рано или поздно, но Лукашенко вступит в войну, – белорусский оппозиционер Ковалевский
16:33
Эксклюзив
Противник может использовать Зябровку как площадку С-300 для возобновления обстрелов Северной Украины, - военный эксперт Коваленко
16:28
На конференции доноров в Копенгагене Зеленский попросил финансовую и вооруженную поддержку Украины и остановку экспорта в РФ
16:28
Психологи из МВД Украины начали обучение у израильских специалистов
16:27
СБУ разоблачила диверсантов РФ и передала ВСУ более 700 координат для огневого поражения баз оккупантов
16:11
Эксклюзив
Из-за ударов по складам боеприпасов РФ становится неважным количество пушек, - главный редактор Defense Express Катков
16:09
РФ создала фейковый сайт "Фонда Зеленского" для дискредитации украинского президента перед Западом, - разведка
16:05
Словения намерена присоединиться к восстановлению Тростянца Сумской области
15:59
Чтобы остановить ядерного террориста, нужны не договоренности, а жесткие санкции против Росатома, - Зеленский
15:48
Мариуполь останется без качественной воды и электроэнергии, 90% инфраструктуры разрушены, - мэр
15:35
"Наши павшие защитники - личности": Генштаб переименовал проект "Эвакуация 200" в "На щите"
15:26
Эксклюзив
Разрушение дорог и мостов – это попытка заставить россиян покинуть Херсон и область, - майор ВСУ Ковалев
15:08
Государства ЕС будут отдельно принимать решения о выдаче виз россиянам, - Еврокомиссия
15:01
Спикер Воздушных сил ВСУ о вспышках на аэродроме Зябровка: "Должны верить официальным заявлениям и рассчитывать на поддержку белорусских партизан"
14:45
Эксклюзив
В битву за сам Николаев враг пойдет в последний момент, потому что для него более привлекательно взять полностью регион, - полковник СБУ Костенко
14:44
Олаф Шольц
"Это война Путина": Шольц выступил против общего запрета на въезд россиянам в ЕС
14:40
Эксклюзив
Рефат Чубаров
Освобождение Крыма будет происходить в короткие сроки, - Чубаров
14:37
В Мариуполе коллаборанты разворовывают гуманитарную помощь, в городе зреют бунты, - горсовет
14:23
Эксклюзив
У ВСУ очень эффективный симбиоз артиллерии и воздушных средств корректировки, - военный эксперт Целуйко
14:14
На Луганском и Харьковском направлениях ВСУ сбили два вражеских беспилотника
14:13
Эксклюзив
Военный эксперт Катков рассказал варианты того, как ВСУ ударили по аэродрому в Крыму
14:03
Во временно оккупированной Херсонской области упали электроопоры, соединяющие ЗАЭС с Крымом, - депутат облсовета Хлань
13:59
ВМС за прошедшие сутки уничтожили около 10 оккупантов, вражеские гаубицы и КАМАЗы
13:57
Обновлено
Эстония закрывает въезд россиянам с шенгенскими визами
13:37
Военные учения ВСУ
В Полтавской области 11 и 12 августа проведут учебные стрельбы: будут раздаваться выстрелы
13:31
Россияне, вероятно, устроят судилище над защитниками Мариуполя в День Независимости Украины, - мэр Бойченко
13:28
Дания увеличит свою финансовую помощь Украине на €110 миллионов, - Reuters
13:22
Укрзализныця запустила собственное приложение для продажи билетов и информирования пассажиров
13:22
В Украине за сутки обезвредили 635 взрывоопасных предметов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV