Оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Черниговщины и Сумщины

Об этом сообщили в ОК "Север".

С 11:06 до 11:22 сообщили о 3 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе н.п. Янжуловка. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

В 14:20 сообщили о 2 приходах, предположительно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Вольная Слобода. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним, под утро вторника, 22 ноября, оккупанты обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины. Россияне били из самоходных артиллерийских установок (САУ), реактивных систем залпового огня (РСЗО) и минометов