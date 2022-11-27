Оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Черниговщины и Сумщины
Информации о потерях среди военных и гражданского населения нет
Об этом сообщили в ОК "Север".
С 11:06 до 11:22 сообщили о 3 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе н.п. Янжуловка. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
В 14:20 сообщили о 2 приходах, предположительно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Вольная Слобода. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
- Напомним, под утро вторника, 22 ноября, оккупанты обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины. Россияне били из самоходных артиллерийских установок (САУ), реактивных систем залпового огня (РСЗО) и минометов
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