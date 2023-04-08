Оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольщину: поврежден газопровод
В субботу, 8 апреля, российская армия атаковала Марганецкую и Мировскую громады, поврежден газопровод и забор
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в телеграмме.
"Сегодня враг снова обстреливал Никопольский район. Бил из тяжелой артиллерии и БПЛА", - отметили в администрации.
Под атакой оказались Марганецкая и Мировская громады Днепропетровщины. Вражеские снаряды повредили газопровод и забор, однако последствия уточняются спасателями. Люди невредимы.
- Напомним, вечером Генштаб отчитывался, что в течение 8 апреля российская армия нанесла 2 ракетных и 34 авиационных удара, совершила более 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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