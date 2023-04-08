Оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольщину: поврежден газопровод

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в телеграмме.

"Сегодня враг снова обстреливал Никопольский район. Бил из тяжелой артиллерии и БПЛА", - отметили в администрации.

Под атакой оказались Марганецкая и Мировская громады Днепропетровщины. Вражеские снаряды повредили газопровод и забор, однако последствия уточняются спасателями. Люди невредимы.