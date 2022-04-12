Оккупанты в очередной раз били по жилым районам Луганщины: 12 домов разрушены, есть погибший и раненые

Об этом глава Луганской ОВ Сергей Гайдай сообщил в Телеграмм.



"Еще 12 жилых домов уничтожены россиянами, 7 – этой ночью, разрушения в Рубежном, человеческие жертвы в Лисичанске. Больше всего пострадали жилые массивы Рубежного, Лисичанская, Северодонецка и Новодружеска", – написал он.



Погиб мужчина в Лисичанске, еще три человека ранены, двоих вовремя эвакуировали из-под обстрелов.



"В Рубежном загорелись три дома. Очень часто спасатели получают вызовы с территории города, где уже почти месяц находятся кадыровцы, или непосредственно в зоне активных боевых действий. Поэтому пожаров и соответственно разрушений в Рубежном намного больше", - рассказал Гайдай.



Два дома горели ночью в Павлограде под Северодонецком, еще два и несколько хозяйственных построек – в Новодружеске.



В Кременной и Щедрищево после российских обстрелов пламенем охватило хвойную подселку.



"Бойцы ГСЧС ликвидировали 17 пожаров. Огонь россияне открывали по Северодонецкой общине, Лисичанске, Кременной, Новодружеске, Рубежному. Ими повреждено 17 объектов – 12 жилых домов и 4 объекта инфраструктуры, нежилые сооружения", – указал глава ОВА.

Напомним, в Луганской области ВСУ сбили российский самолет и накрыли артиллерийский состав врага.