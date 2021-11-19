Оккупанты в общей сложности выдали 1,4 млн "паспортов" в ОРДЛО, - омбудсман
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупанты выдали паспорта ориентировочно 1,4 млн граждан
Об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмана.
"В настоящее время численность лиц, получивших так называемые паспорта оккупационной администрации, действующей на временно оккупированной территории в Донецкой области, составляет более 820 тыс. человек, на временно оккупированной территории в Луганской области - более 600 тыс. человек", - говорится в сообщении.
По данным Офиса омбудсмана, оккупационная администрация, действующая на временно оккупированной территории в Донецкой области, сообщила о намерении ввести в 2022 году обязательное требование о наличии этого "паспорта", выданного оккупантами, у лиц, претендующих занимать должности так называемой государственной службы.
В ведомстве подчеркнули, что отказ от получения этих "паспортов" на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях влечет ограничение прав лиц, в частности - права на труд, получение социальных и пенсионных выплат, что является грубым нарушением принципов и норм международного права, в частности, статьи 52 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 г. и статьи 75 Дополнительного протокола от 08 июня 1977 г. (Протокол I).
- Напомним, 9 сентября СБУ зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины.
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