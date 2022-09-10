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Главная война с Россией Оккупанты в ночь на 10 сентября обстреляли Харьковский район, погибла женщина

Оккупанты в ночь на 10 сентября обстреляли Харьковский район, погибла женщина

10 сентября, 2022 суббота
09:24
война с Россией

Ночью захватчики наносили удары по Харьковскому району Харьковской области. В результате обстрелов погибла женщина

Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, около 01:00 российская армия нанесла удар по Харьковскому району области. В результате обстрела в населенном пункте Новая Водолага разрушен частный дом, вспыхнул пожар. Погибла 62-летняя женщина.

За прошедшие сутки, 9 сентября, враг активно обстреливал мирное население Харькова, а также наносил удары по населенным пунктам Изюмского, Чугуевского и Богодуховского районов. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки. Вспыхнули многочисленные пожары.

"Враг мстит за успешные действия ВСУ по освобождению Харьковщины. Поэтому вчера днем массированно обстреливал мирных людей в Харькове и уволенной Балаклеи", - пишет Синегубов.

Так, в результате вчерашних обстрелов Харькова были ранены 14 человек, трое из них - дети. В Изюмском районе госпитализированы пять человек. В Харьковском районе ранен один человек.

  • Вчера, 9 сентября, кафиры обстреливали Харьков. Есть раненые, трое из которых – дети.
  • Генштаб сообщил , что ВСУ уволили более 1 тыс. кв. км территории в Харьковской области.

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Олег Синегубов
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