Оккупанты в ночь на 10 сентября обстреляли Харьковский район, погибла женщина

Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, около 01:00 российская армия нанесла удар по Харьковскому району области. В результате обстрела в населенном пункте Новая Водолага разрушен частный дом, вспыхнул пожар. Погибла 62-летняя женщина.

За прошедшие сутки, 9 сентября, враг активно обстреливал мирное население Харькова, а также наносил удары по населенным пунктам Изюмского, Чугуевского и Богодуховского районов. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки. Вспыхнули многочисленные пожары.

"Враг мстит за успешные действия ВСУ по освобождению Харьковщины. Поэтому вчера днем массированно обстреливал мирных людей в Харькове и уволенной Балаклеи", - пишет Синегубов.

Так, в результате вчерашних обстрелов Харькова были ранены 14 человек, трое из них - дети. В Изюмском районе госпитализированы пять человек. В Харьковском районе ранен один человек.

Вчера, 9 сентября, кафиры обстреливали Харьков. Есть раненые, трое из которых – дети.

Генштаб сообщил , что ВСУ уволили более 1 тыс. кв. км территории в Харьковской области.