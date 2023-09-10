Оккупанты в Мелитополе установили вышки для прослушивания жителей
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне установили вышки мобильной связи. Таким образом оккупанты прослушивают телефонные разговоры местных жителей
Об этом сообщил городской голова Иван Федоров.
"Оккупанты Мелитополя внимательно следят за "несогласными". Сначала развесили по городу видеокамеры, потом перешли на телефонную связь. Не смогли перенастроить украинские вышки, поэтому расставили свои. Но со звездочкой: прослушивать разговоры", - написал он.
По его словам, такую очередную вышку оккупанты недавно установили возле больничного городка, а вторую - в микрорайоне напротив 24-го училища.
Федоров отметил, что при этом за полтора года российские оккупационные власти так и не сделали нормальную связь и интернет для людей.
"Вражеские вышки – только для враждебных целей", - добавил мэр Мелитополя.
- Кроме того, накануне Иван Федоров сообщил , что российские оккупанты привезли во временно захваченный Мелитополь еще один мобильный крематорий. Местные жители жалуются на ужасную вонь.
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