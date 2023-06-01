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Оккупанты в Мелитополе разместили военных и технику на территории Александро-Невского собора, — Генштаб

1 июня, 2023 четверг
19:03
Война с Россией

Генштаб сообщил, что враг во временно оккупированном Мелитополе разместил базу военных вместе с техникой прямо на территории Александро-Невского собора

Об этом говорится в вечерней сводке за 1 июня.

Кроме того, россияне в городе переоборудовали детский санаторий под военный госпиталь, где на лечении находятся более 200 окупантов с ранениями разной степени тяжести.

Авиация ВСУ за день нанесла 9 авиаударов по районам сосредоточения врага и 2 – по ЗРК противника

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, 5 артиллерийских подразделений на огневой позиции, 9 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника.

Противник за день нанес 36 авиаударов и совершил около 10 ударов из РСЗО

Кроме того, россияне нанесли 12 ракетных ударов с применением 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер" по Киеву (уничтожено нашими защитниками) и 2 зенитных управляемых ракет С-300 по Харькову.

Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены детская поликлиника, жилые многоквартирные дома, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток подразделения Сил обороны отразили 19 вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На других направлениях ситуация такова:

  • На Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бериловка, Мостки и Тимоновичи Черниговской области, Атынское, Павловка, Писаревка, Угроиды, Краснополье, Славгород Сумской области, а также Уды, Козача Лопань, Гоптовка, Огирцево, Гатищев, Бугруватка, Бударки, Чугуновка в Харьковской области.
  • На Купянском направлении противник в течение суток вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Вильшана, Котляровка, Крахмальное Харьковской области и Сергеевка Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Новомлынск, Дворична, Масютовка, Лиман Первый, Кисливка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.
  • На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ямполевки, Сиверска, Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Спирное, Николаевка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении в течение суток противник нанес авиационные удары в районах Хромового и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Краматорск, Васюкивка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоривка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Водяного Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка Донецкой области.
  • На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар, артиллерийским обстрелам подверглись Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Роботино Запорожской области и Берислав, Козацкое, Одрадокаменка Херсонской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Ильинка, Большая Новоселка, Времивка, Зеленое Поле Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Зализнычное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области; Змиевка, Веселое, Ивановка, Ингулец, Антоновка, Зеленовка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

За прошедшие сутки, 31 мая, россияне атаковали по меньшей мере 9 украинских регионов. В результате атак есть погибшие и раненые.

Мелитополь
оккупированные территории
потери окуппантов
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